Valitsus surub kriisist väljumiseks mõeldud innovatsioonimiljoneid betooniks

Tallinna suurhaigla on plaanis Euroopa reformirahade toel püstitada Lasnamäele. Sinna liidetakse praegused Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaiglad. Foto: Andras Kralla

Eesti riik kavatseb valada Euroopa Liidu digi- ja rohepöörde suurte reformide miljardist eurost suure osa betooni, kulutades raha Tallinna suurhaigla ehitusele.

“See näib nagu vargus Eesti tuleviku arvelt,” ütleb Eesti Lennundusklastri juht Kristo Reinsalu, selgitades, et miljard tuleks reeglite järgi kulutada hoopis seesugustele projektidele, mis toovad tulevikus tagasi kolm, viis või kümme miljardit eurot. Euroopa Liidu jagatav taasteraha on tõepoolest mõeldud majanduse ümbersuunamiseks, tugevdamiseks ja taaskäivitamiseks pärast kriisi ning üle poole meile saabuvast miljardist peab minema rohe- ja digipöördesse. Kuigi Eesti kulutuste kavas jagub ka rohelisi ja digiprojekte, kulub 380 miljonit eurot just Tallinna haigla ehitamiseks. See on üks Keskerakonna valimislubadustest.