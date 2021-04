Tööandjad ootavad vaktsineerimisregistrit ja plakateid

"Tööandjad on igati valmis kriisihalduse plaanidesse ka ise panustama, kui selleks antakse sisuline võimalus," ütles tööandjate keskliidu juht Arto Aas. Foto: Raul Mee

Valitsuse soov panna koroona ohuhinnangud ühiskondliku leppena nn valgesse raamatusse on vajalik ja tervitatav, kuid praegu tekitab tööandjate keskliidu hinnangul probleeme hoopis riikliku kriisijuhtimise ebakindlus, vaktsineerimise aeglane tempo ja ebaselge kommunikatsioon.

"Algatus on vajalik. Seda aga eeldusel, et lähtealused on hästi kommunikeeritud ja sellega koos loodud ka visuaalsed lahendused, mis aitavad selgitada ühiskonnaliikmete rolli kriisiga toime tulekul," kirjutas tööandjate keskliidu juht Arto Aas Kaja Kallase väljakuulutatud ohuhinnangute nn valgusfoori kavale saadetud tagasisides.