Bussifirmadele eraldab riik 4 miljonit eurot toetust

Linnadevahelised liinid on viimase aastaga kaotanud ligi pooled reisijad. Foto: Liis Treimann

Selle aasta lisaeelarve 4 miljoni euroga saavad tuge kommertsbussiliini vedajad, kuna bussisõitjate arv on vähenenud poole võrra ja paljudel liinidel veelgi rohkem. Täna kinnitas valitsus toetuse tingimused.

Viimase aastaga on linnadevahelistel liinidel sõitjaid keskmiselt 50% võrra vähem võrreldes 2019. aasta tasemega, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Majandus- ja taristuminister Taavi Aas märkis pressiteates, et bussifirmad on ligi aasta aega pidanud kasutama enda reserve, et pinnal püsida. "Nii pikas madalseisus olnud ettevõtted vajavad tuge ning loodetavasti aasta teises pooles on oodata ka sõitjate arvu taastumist. Seni peaks leevendust tooma nendele mõeldud toetus," ütles Aas.