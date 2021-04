Toidutöösturid: keerulise aja kohta läheb hästi

Lihatööstuse HKScan Estonia juhatuse esimehe Anne Mere sõnul on sektoril läinud suhteliselt hästi. Foto: Raul Mee

Toidutööstuse juhtide hinnangul on toidusektor võrreldes teiste tegevusaladega kriisiajal pigem hästi hakkama saanud, kuid tootmise jätkumise tagamiseks oodatakse pikisilmi vaktsineerimist.

Premia Tallinna Külmhoone juhatuse esimees Aivar Aus ütles Äripäeva teemaveebile Tööstusuudised, et toidutööstusel läheb majandus- ja tervisekriisi mõjusid arvestades nii keerulise aja kohta hästi, sest ettevõtted on teinud kiireid ja paindlikke otsuseid, et ärid ka hiljem kestaks. "Meie tegime maksueelse kasumi rekordi, sest vähendasime turunduskulusid ja tõstsime isegi palka," rääkis Aus.

"Aga tulevik on super, sest praegu otsime uusi turgusid ja inimesi, kes vajalikul hetkel olemas oleksid ja tegutseksid, kui kaubavood jälle käivituvad. Toidupoed on ikka lahti olnud ja kaup liigub. Kindlasti on mõned kaubagrupid languses, aga mitte suures languses," märkis Aus.

Lihatööstuse HKScan Estonia juhatuse esimehe Anne Mere sõnul "on sektoril läinud suhteliselt hästi, eriti võrreldes mõne teise sektoriga". Mere tunnistas, et muidugi mõjutab ka toidutööstust turistide puudus ning horeca-sektori praktiliselt mitte tegutsemine nii Eestis kui ka mujal riikides, kuid "sisetarbimine siiski jätkub, sest sööma ju peab".

