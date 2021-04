Üles soojendatud vana: KredExi ja EASi ühendamine oli valitsuse laual juba aastaid tagasi

Kredex ja EAS võivad juba uuel aastal ühineda. Foto: Andras Kralla

KredExi ja EASi liitmise mõttega tuli tõsisemalt välja endine ettevõtlusminister Liisa Oviir, toona jõudis mõte ka valitsusse, kuid üksmeelest jäi siis vajaka.

Läinud nädala valitsuse pressikonverentsil teatas rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus, et valitsus plaanib ühendada KredExi ja EASi töö. Kummalegi asutusele ja ka paljudele poliitikutele on see justkui vana supi ülessoojendamine – niisugune plaan on varemgi valitsuse arutelu all olnud, kuid sealt sahtlisse kolinud.