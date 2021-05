Emöke Sogenbits: panen igasse koosolekusse oma hinge. Kui enam ei pane, tuleb ära minna

Hanza Mechanics Tartu ja Narva tehase juht Emöke Sogenbits on konkursi Parim Juht 2021 üks kolmest finalistist. Lisaks temale on finaalis Coop Panga juht Margus Rink ja Statistikaameti juht, peagi Eesti Posti juhtima hakkav Mart Mägi. Tunnustuse pälvija selgub augustis Pärnu Juhtimikonverentsil. Foto: Andras Kralla

Parima juhi konkursi finalist Hanza Mechanics Tartu ja Narva tehaste juht Sogenbits soovitab igal juhil oma karjääri nullist välismaal üles ehitada. „Eesti on ju niivõrd väike, kõik tunnevad kõiki ja tihtipeale on need valikud rohkem vennas- või erakondlikud, mitte inimeste võimed ja oskused,“ leiab ta. „Kui oled end nullist tõestanud, siis hästi palju hirmu, mis juhil varem oli, kaob ära.“

Äripäeva Raadio saates „Juhi jutud“ kõlanud intervjuus tuli veel juttu kolleegide valimisel mädaõuna meetodist, brutaalsest aususest ja selle rollist juhtimisel, tegelikest raskustest, juhi kõhutundest ja enda keerulisel ajal hoidmisest.