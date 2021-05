Saaremaa suurettevõtja on kriminaaluurimise keskmes

Tullio Liblik. Foto: Viva Consulting

Keskriminaalpolitsei tegi teisipäeval ja kolmapäeval Saaremaal läbiotsimisi seoses Tullio Libliku äridega.

Keskkriminaalpolitsei teeb teist päeva Saaremaal läbiotsimisi ja otsib tõendeid kriminaalasjas, mille teravik on suunatud Tullio Libliku äridele. Tegemist on soodustuskelmusega, mis tähendab, et asi puudutab saadud toetusi.