Katri Raik: kas MES oli ekslik, pahatahtlik või lausrumal?

Korruptsioonivastase erikomisjoni juht Katri Raik (SDE) Foto: Liis Treimann

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni juht, sotsiaaldemokraat Katri Raik ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) kriisilaene kommenteerides, et komisjon peab välja selgitama, kas sihtasutus on olnud ekslik, pahatahtlik või lausrumal.

Millist varianti ta ise usub, et soovinud Raik välja öelda, märkides, et kedagi ei tohi ette süüdi mõista. Poliitik möönis siiski, et juba tema küsimusepüstitus reedab isikliku hoiaku kohta üht-teist.