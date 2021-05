Raadiohommikus: börsibuum Venemaal

Fondijuht Jelena Rozenfeld. Foto: Andras Kralla

Nädala viimases hommikuprogrammis räägime äsja maineka Refinitiv Lipper Fund Awardi auhinna saanud Trigon Venemaa Top Picksi fondi juhi Jelena Rozenfeldiga Vene majanduse käekäigust ja sõelume välja parimad investeerimisideed Moskva börsilt.

Ärikinnisvara hetkeseisust ja tulevikuväljavaadetest teeme värskete kvartalitulemuste taustal kokkuvõtte Baltic Horizoni juhi Tarmo Karotamiga. Hetke kuumimatest investeerimisideedest annab ülevaate enda portfelli aasta algusest 133% kasvatanud börsikaupleja Marat Kasparov.

Tooraineturu olulisemad liikumised võtame kokku Äripäeva ajakirjaniku Mait Krauniga ning sellest, millises maailma paigas on parim hinna-elukvaliteedi suhe, räägime hiljuti Mehhikos maailmakuulsa reisiblogija ja autori Tim Leffeliga kohtunud börsitoimetuse ajakirjaniku Anu Lillega.

Hommikuprogrammi toovad kuulajateni saatejuht Juhan Lang ja uudistetoimetaja Rivo Sarapik.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saates tuleb juttu fassaadidest, millega puutuvad kokku kõik nii otseselt kui ka kaudselt, sest tegemist on ehitise n-ö näoga. Turule on jõudnud uudne nanotehnoloogiline krohv CT76, mis suudab molekuli tasandil ise end taastada ning säilitada niiviisi oma erksa välimuse aastakümneteks. Saates kuuleb ka ühest tugevaimast fassaadisüsteemist, mis peab vastu isegi 5kilogrammisele raudkuulile.

Saatekülalisteks on ehitusmaterjalide müügiga tegelevast ettevõttest Karl Bilder tegevjuht Olle Saare ja turundusjuht Adrian Rannut ning Henkel Balti tehnilise klienditoe juht Andres Mikli. Saadet juhib Mark Kitajev.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Sel nädalal on tõusnud esile mitmed sisepinged. Selles kontekstis peame rääkima nii Isamaast kui ka vedajaid ühendavast liidust nimega ERAA. Teisalt on ka positiivseid uudised – kinnivaraturg näib taastuvat ja ka panganduses on tekkimas investeerimisvõimalusi. Neil ja paljudel teistel uudisteemadel arutlevad Äripäeva ajakirjanikud Kristjan Pruul, Karl-Eduard Salumäe ja Allan Rajavee.

13.00–14.00 "Kiired ja vihased". Saatekülaliseks on gaselli edetabeli Ida-Virumaa number 1, Estforward OÜ omanik Vitali Minin, kes juba koolis mõtles selle peale, et tahab saada ettevõtjaks. Kaubaveoga maanteedel tegeleva ettevõtja inspiratsiooniks sai tema isa, kes oli veoautojuht.

Saates räägib Vitali Minin oma edust, sellest, kuidas konkurentsis püsida ning miks ta peale ülikooli otsustas minna tagasi elama oma kodulinna Narva.

Saatejuht on Alyona Stadnik.

15.00–16.00 "Terviseuudised". Sel korral räägime füüsilisest ülepingutusest ja taastusravist. Kuuleme, kas järsust pingutusest tingitud traumasid saab kuidagi ennetada ning kuidas on võimlik aru saada, kui tegemist on millegi tõsisema kui traumaga.

Külas on Lääne-Tallinna Keskhaigla taastusravi arst Varje-Riin Tuulik. Saadet juhib Violetta Riidas.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.