Ka tugeva egoga juhid vajavad treenerit, aga see pole kõigi jaoks

Marcia Reynoldsi juurde jõuavad sageli tugeva egoga juhid. "See, et nad arvavad, et saavad ise hakkama, sõltub nende saavutatud tulemustest, mitte sellest, milleks nad enda arvates suutelised on. Kui turg ja ärikultuur muutub ning ettevõtte tulemused langevad, siis nõustuvad ka sellised juhid, et vajavad coach’i abi," rääkis ta. Foto: Erakogu