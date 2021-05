Spikker ettevõtjale: kes täpselt ja kuidas saab oma firmasse vaktsineerijad kutsuda

HKScanis sai täna vaktsineeritud ligi 400 töötajat. Foto: Liis Treimann

Ettevõtjad saavad töökohale vaktsineerijaid kutsuda nüüdsest ainult Ida-Virumaal, mõne erandiga tuleb kõne alla ka Lääne-Virumaa, kui seal asuvasse ettevõttesse käivad inimesed tööle just Ida-Virust. Niisugune näide on näiteks HKScan, kus täna vaktsineeriti ligi 400 inimest.

"Meil ei ole vaktsiini nii palju, et me saaksime temaga vabalt ümber käia," selgitas suurvaktsineerimise juht Marek Seer, miks jäi fookus praegu Ida-Virumaale, kuigi varasematel nädalatel said oma osa ka Harjumaa ettevõtted.