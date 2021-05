Putin: Ukrainas suureneb Vene-vastasus

Venemaa president Vladimir Putin. Foto: AFP/Scanpix

Venemaa president Vladimir Putin ütles reedel, et naaberriik Ukraina on muutumas antivenemaaliseks ning et Moskva on valmis reageerima võimalikele julgeolekuohtudele, vahendab Reuters.

Putin kõneles üks päev pärast seda, kui Ukraina kohus määras koduaresti Vene-meelse poliitiku Viktor Medvetšuki. Viimane on nimetanud Putinit ka oma tütre ristiisaks.