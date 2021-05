TOP 18 Eesti riskikapitalifondi: liider on teistest pikalt ees

Startup Wise Guysi Fintech 3 kiirendiprogrammi lõpetajad. Foto: SWG

Euroopa enam kui 600 aktiivsest riski- ja erakapitalifondist suurimad ja aktiivsemad tegutsevad Suurbritannias ja Iirimaal, kuid Eesti aktiivsetest tegijatest oli teistest mullu üle Startup Wise Guys kokku 60 tehinguga.

Euroopas tegutsevad riski- ja erakapitalifondid on jagunenud väga ebaühtlaselt. Kui Suurbritannias, Prantsusmaal, Saksamaal ja Hispaanias on tihe investorite ja fondide kogukond, siis Ida-Euroopas on tegutsevate fondide arv ja investeeringute maht Euroopa kapitaliraporti järgi kõige väiksem.