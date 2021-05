EfTEN müüs büroohoone Urmas Sõõrumaale

US Real Estate omanik Urmas Sõõrumaa on fotol Patarei merekindluse Goržhi hoovi avamas. Foto: Liis Treimann

EfTEN Kinnisvarafond AS müüs Tallinnas Kadaka tee 63 asuva büroohoone 8,25 miljoni euroga, uus omanik on Urmas Sõõrumaale kuuluv US Real Estate OÜ, teatasid ettevõtted.

Hoone uus põhiüürnik on turva- ja kinnisvarahoolduse teenuseid pakkuv ning samuti Urmas Sõõrumaale kuuluv Forus Grupp. Kinnistul oleva büroohoone kogupind on 9200 ruutmeetrit ning müügihind oli 8,25 miljonit eurot, seisis pressiteates.