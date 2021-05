Komisjon: kestlikkusaruandlus on Eesti firmadele kohe sama kohustus nagu finantsaruandlus

Hiljemalt 2022. aasta oktoobris hakatakse Euroopa Liidus kohaldama uusi nõudeid, millega muudetakse kestlikkusaruandlus aja jooksul samaväärseks finantsaruandlusega. Esimesena hakkavad kestlikkusaruandluse nõuded kehtima suurtele ja börsil noteeritud Eesti ettevõttetele.

Neljapäeval, 27.05 Äripäeva tellijatele ilmuv erileht Vastutustundlik ettevõte kirjutab, et Euroopa Komisjon võttis aprilli lõpus vastu uue meetmepaketi, et suurendada ELis kestlikke investeeringuid. See otsus peab aitama investoritel suunata investeeringud ümber kestlikematesse tehnoloogiatesse ja ettevõtetesse.