Eestis on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud üle poole miljoni inimese

Kokku on Eestis praeguseks tehtud 760 445 kaitsesüsti. Foto: Liis Treimann

Täna lõuna ajal ületas Eestis COVID-19 vastu vaktsineeritute arv pool miljonit. Kokku on praeguseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 500 023 inimest.

Sotsiaalministeerium teatas, et 296 428 inimesel on vaktsineerimiskuur lõpetatud. Täiskasvanud elanikkonnast on vaktsineeritud 46,3 protsenti, kõigist üle 70-aastastest inimestest on saanud vähemalt ühe kaitsesüsti 66,4 protsenti.