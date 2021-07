Üks vaktsineerimisega seotud küsimus vajab jah- või ei-vastust

Lõpetame nentimise, et vaktsineerimine on vabatahtlik. See ei aita meil viletsat kaitsepookimise tempot tõsta. Alustuseks peaksid Eestit võitluses koroonaviirusega juhtivad inimesed andma selge vastuse ühele tähtsale küsimusele, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

