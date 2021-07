Finantspetturid üritasid petta pangajuhti

Luminor hoiatab, et petturid on viimasel ajal hakanud aktiivselt inimestele helistama. Petturite õnnetuseks valisid nad ohvriks Luminori tehnoloogiajuhi Ilja Sovetovi, teeseldes, et helistavad tema panga pettuste tõkestamise üksusest.

Luminor hoiatab, et petturid on viimasel ajal hakanud aktiivselt inimestele helistama. Petturite õnnetuseks valisid nad ohvriks Luminori tehnoloogiajuhi Ilja Sovetovi, teeseldes, et helistavad tema panga pettuste tõkestamise üksusest.