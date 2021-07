VKG tahab rajada 800 miljoni eurost tehast

Valitsuse konkreetne plaan ajab tootjal harja punaseks: see on viga

Põlevkiviõlitööstuse VKG (Viru Keemia Grupp) juht Ahti Asmann ei rõõmusta selle üle, millele uues koalitsioonileppes on kiitust jagatud ehk põlevkivi kasutamisest loobumine 2040. aastaks. "See on viga," ütleb Asmann.