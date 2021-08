Küünlatehase välja ostnud soomlane plaanib konkurendi ostu

Kütusefirmade aktsionäridele rohkem raha tagasi

Piirangud on leevenenud, nõudlus kiiresti taastunud ning nafta hind on tagasi kriisieelsel tasemel. Euroopas lööb rekordeid ka gaasi hind. Kütusefirmade aktsionäridele tähendab see priskemaid dividende ja lisavõitu aktsiate tagasiostu programmidest.

Piirangud on leevenenud, nõudlus kiiresti taastunud ning nafta hind on tagasi kriisieelsel tasemel. Euroopas lööb rekordeid ka gaasi hind. Kütusefirmade aktsionäridele tähendab see priskemaid dividende ja lisavõitu aktsiate tagasiostu programmidest.