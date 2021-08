Uudised

Raadiohommikus: kinnisvararajajad teatavad tulemusi

Merko Ehituse juhatuse esimees Andres Trink. Foto: Andras Kralla

Homme annavad börsile oma esimesest poolaastast ülevaate Eesti ehitusturuhiiud Merko ja Nordecon. Samuti on oodata kinnisvarafondi Baltic Horizon kuue kuu numbreid. Kuidas ehitus- ja kinnisvarasektoril läheb, kommenteerib Merko Ehituse juhatuse esimees Andres Trink.

Ühtlasi teeme ülevaate, kuidas on ettevõtjad valmistunud uute koroonapiirangute täitmiseks ja koroonatõendite kontrolliks. Teemat kommenteerib ettevõtjatega rääkinud Äripäeva ajakirjanik Linda Eensaar.

Samuti küsime, kuidas aitavad mesilased Eesti põlduritel rekordilisi saake korjata. Mesinike ja põllupidajate vahelistest suhetest räägib Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu esindaja mesinik Mart Kullamaa.

Homme hommikul äratavad teid Allan Rajavee ja Kaspar Allik.

11.00–12.00 "Poliitikute töölaud". Saade vaatab ette sellele, mis on kõikide poliitikute, aga eeskätt valitsusliidu põhieesmärk juba poolteist aastat - võitlus koroonaviirusega. Kas kolmas viiruselaine on nüüdseks vältimatu? Oleks see pidanud olema välditav ja kuidas? Milliseid piiranguid on oodata ja kas neid üldse peaks tulema? Kas vaktsineerimisel on põrutud?

Neil teemadel arutavad endised sotsiaalministrid Hanno Pevkur Reformierakonnast ning Jevgeni Ossinovski Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast.

12.00–13.00 "Kauplemise ABC". Sel korral meenutame saates InvesteerimisFestivali raketihoiatuste arutelu, milles osalesid investor ja börsikaupleja Ivar Mägi ning elukutseline börsikaupleja ja Youtube’is koos investor Märten Kressiga „Börsijutud“ kanali saatejuht Markus Tamm. Arutelu juhtis LHV vanemmaakler Nelli Janson.

Saates räägivad eksperdid enda kogemusest, portfellist, investeerimisstrateegiast ning võimalikest rakettidest. Kuulajad saavad ka ühtlasi teada, kas arutelus osalejatel oli huvi ka Wise’i otsenoteeringu osas, kas nad kauplevad ka krüptorahadega ning kui kaua võttis aega, et kauplemine selgeks saada.

Saade on lindistatud 2021. aasta juuli alguses toimunud InvesteerimisFestivalil.

13.00–14.00 "Autojutud". Saate fookuses on Ameerika autod. Vaatleme Ameerika autosid kui elustiili osa ja räägime nendega kaasnevatest stereotüüpidest, autode müügist ja fännidest. Püüame aru saada, mis on see „miski“, miks paljud inimesed Ameerika autosid armastavad.

Külas on Karol Kikkas American Beauty salongist ja Ameerika autode fänn Tanel Talve. Saadet juhib Gregor Alaküla.

15.00–16.00 "Teabevara tund". Advokaadibüroo LINDEBERG juhtivpartner ja vandeadvokaat Keijo Lindeberg ning sama büroo advokaat Kardo Karon räägivad saates vaidlustest riigihangetes. Juttu tuleb sellest, millises olukorras on kohtuvaidluse alustamine mõistlik ja kas iga eriarvamus riigihankemenetluses peab üldse kaasa tooma kohtuvaidluse.

Vestlust juhib Äripäeva teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

