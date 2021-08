Kandidaadi kandidaat nr 2: Alar Karis ütles „jah“

Narva Muuseumi ürituste juht: proovi kodus kasulik olla

Narva Muuseumi ürituste juht Mihhail Peretotškin on põline Narva mees, kes on aastaid reisinud maailmas ringi ja saanud väärt hariduse. Kolm aastat tagasi tuli ta tagasi kodulinna, et olla seal kasulik ning viia ellu oma unistus - korraldada suuri üritusi.

