Võimuliit otsib presidenti kahekesi ja loodab äravalimisele valimiskogus

Uus president selgub tõenäoliselt valimiskogus. Foto: Veiko Tokman

Kuna riigikogus presidendi äravalimine on liiva jooksnud, on Reformierakond ja Keskerakond välja arvutanud, et suudaksid valimiskogus kahekesi presidendi ära valida.

Laiapindse presidendikandidaadi otsingutega on selleks korraks kõik – Keskerakond ja Reformierakond on loobunud katsetest leida presidendikandidaadiks inimest, kel võiks juba enne riigikogu valimiste esimest vooru olla vähemalt 68 saadiku toetus. Võimuerakonnad püüavad nüüd edasi minna kahepeale ühise kandidaadi leidmisega. Kui see leitakse, üritab võimuliit ta valimiskogus omaenda häälte toel presidendiks valida.

