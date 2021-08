Koroonaviirus jookseb teadlastel eest ära

Haiglaravi vajavatest patsientidest on Eestis 20% koroonaviiruse vastu vaktsineeritud. Nakkavam delta-tüvi ja läbimurdejuhud, kus vaktsineeritu nakatub, on viirusega edasise toimetuleku osas küsimusi tekitanud nii Eestis kui mujal maailmas. Foto: Liis Treimann

Vaktsineeritud inimesed nakatuvad koroonaviirusega, aga hetkel on veel segane, kui sageli ning kui palju nad viirust levitavad, kirjutab Bloomberg. Segane on, kas asi on vaktsiinides, viiruses või hoopis vaktsineeritute muutunud käitumises.

Kuna ammendavat infot ja vastuseid napib, siis on segaduses nii poliitikakujundajad kui juhid, kes teevad otsuseid ja plaane killustatud info pealt. Nii kehtestatakse ühelt poolt maski kandmise nõue ja lükatakse edasi kontoritesse naasmist ning samas teised jätkavad senisel kursil.

