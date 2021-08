Kristi Saare: parimad investeerimisvõimalused tulevad kindlat tüüpi inimeste juurde

Investori ja ettevõtja Kristi Saare ei maksa üksnes parimaid investeeringuid oodata, vaid ise heaks investoriks kasvada. Foto: Liis Treimann

Tavalisele inimesele tänavalt ei tule keegi pakkuma, et hakka järgmise Bolti investoriks, leiab investor ning ettevõtja Kristi Saare, kelle sõnul otsitakse paljulubavate ingelinvesteeringute juurde kindlat tüüpi inimesi.

“Rahaõnnega ongi nii, et keegi võib sulle pakkuda kõige suurepärasemat investeerimisvõimalust, aga kui sul pole parasjagu raha, siis ongi kõik. Õnn on see, kui võimalus kohtub ettevalmistusega,” ütles Saare Äripäeva raadiosaates “Edukad naised”.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099