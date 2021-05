Teleprodutsendi Tuuli Roosma hinnangul nõuavad inimesed iseendalt ja teistelt liiga palju. Foto: Liis Treimann

Edukad naised loobusid tubli tüdruku rollist: las põrand lainetab tolmurullides ja tassid kukuvad riiulilt!

Äripäeva raadiosaate "Edukad naised" saatekülalised on rääkinud avameelselt, kuidas loobusid eneseteostust esikohale seades osadest majapidamistöödest ja leppisid sellega, et nad pole täiuslikud.

Teleprodutsendi Tuuli Roosma hinnangul on klantsajakirjanduse stiil näidata inimesi igast küljest edukatena. “Kui vaatame ajakirjandust, kuidas tuntud inimesed annavad intervjuusid, siis lastaksegi paista üksnes kaunil fassaadil,” lausus ta. Roosma tunnistas, et tegelikult pole ta nii edukas. "Mu kodu on sageli segamini, ma ei saa oma pereelu asjadega hästi hakkama. Aga mis siis?” küsis Roosma.