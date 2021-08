Ettevõtja valimisnõuanne: poliitilised turistid jäägu tähelepanuta!

Olerexi osanik ja juhatuse liige Antti Moppel Foto: Raul Mee

Lähenevate kohalike valimiste kontekstis peavad Eesti juhid, ettevõtjad ja ühiskonnategelased peavad olulisimateks teemadeks oma sõnadest kinnipidamist ehk vastutustunnet kohalike ees, linna või valla läbipaistvat juhtimist ja tähelepanu ettevõtlusele.

“Ka kohalikel valimistel kehtib investeerimismaailmas kehtiv tõde "ideas are nothing, execution is everything" . Ehk ideid on ämbrite kaupa, kuid olulised on vaid need ideed mis päriselt ellu viiakse,” sõnastab Viljandi ettevõtja Peep Kuld.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099