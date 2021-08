Aab: omavalitsustel on moraalne kohustus ühinemislepinguid täita

Riigihalduse minister Jaak Aab Foto: Liis Treimann

Kui haldusreformi käigus liitunud omavalitsused on jätnud ühinemislepingus lubatud investeeringud tegemata, siis on neil moraalne kohustus need ikkagi teha ning võrdlemisi keeruline on neist ka kõrvale hiilida.

Nii mõneski omavalitsuses said need ühinemislepingud, millega rahvale lubati head ja paremat, võrdlemisi ülepaisutatud, märkis riigikontroll sel nädalal . Tegelikult kulus raha koondamisteks ning lubatud investeeringuid ei tulnud.

