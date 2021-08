Endine rahandusminister Helme: arvutusvigu ei avastanud ametnikud, valitsus ega riigikogu, eelarveseadus ei toimi

EKRE esimees, endine rahandusminister Martin Helme kinnitas, et raha kuskil vastu taevast lastud ei ole, olgugi et 2020. aasta eelarves olid suued vead. Foto: Andras Kralla

Eelmise valitsuse rahandusminister Martin Helme (EKRE), kes juhtis vigaseks osutunud 2020. aasta riigieelarve koostamist, tõdes, et tagantjärele avastatud suured vead näitavad eelarve enda ja eelarveseaduse kasutust.

Riigikontroll avalikustas täna, et riigieelarve kulude ja tulude arvestamisel on tehtud jämedaid vigu. Tulude eelarve on koondosas esitatud 115,87 miljoni euro võrra suuremana, kulud 249,58 miljoni võrra väiksemana.

