Madiberk: on selge, et peame tulevikus veel Skeletonile tehaseid ehitama

Taavi Madiberk Saksamaal, Skeletoni tehases Dresdenis. Foto: LIIS TREIMANN

Superkondensaatorite valmistaja Skeleton Technologies pole tegevjuht Taavi Madiberki sõnul veel ettevõtte tasemel kasumlik, kuid sellegipoolest rajavad nad uusi tehaseid ja pumpavad raha arendustöösse.

Eelmisel nädalal kirjutas Saksamaa kohalik väljaanne Tag24, et uus Skeletoni tehas tuleb Dresdenis praeguse tehase vahetusse lähedusse ning investeering uude tehasesse on 50 miljoni euro ringis. Ka Madiberk kinnitas nüüd, et plaan on tehas 2023. aastal käima panna.

