Terviseameti juht lahkub ametist

Vigasest riigieelarvest: kas tõesti on nii, et pole vargust, pole probleemi?

Meil ei saagi olla etteheiteid raha kasutusele, kui eelarve on nii üldine, et selle vastu eksimiseks peab lausa vaeva nägema. See omakorda võimendab tõsiasja, et tegelikult ei otsusta otsustajad midagi, märgib riigikontrolli blogis riigikontrolli auditiosakonna peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen.

