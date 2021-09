Kodulavastus - nipp, mis aitab müügile ja üürile kaasa

Emotsioon, mis meid tabab kellegi koju sisse astudes, on tihti määrava tähtsusega. Lõhnad, valgus, detailid – kõik see kujundab arvamust esimeste sekundite jooksul. Kuidas valmistada oma kodu ette müügiks või üüriks nii, et tehing toimuks võimalikult kiiresti ja hea hinnaga? Septembrikuu Sisustaja uuris asja.

Foto: Shutterstock

Selleks, et kuulutus paistaks sadade seast välja, tuleb kirjutada lööv tekst ning teha pilkupüüdvad fotod. Kodu ettevalmistamine algab enne fotograafi saabumist. Hea mainega kinnisvarabüroo teeb pildid alati profifotograafi abil, palub omanikul ruumid korda teha ning toob pildistamiseks vajalikud sisekujunduse esemed. Aeg, mil maakler tuli kohale ning klõpsis mobiiltelefoniga pildid hoolimata sellest, mis seisundis kinnisvara on, on läbi saamas.

