Rikaste TOPi noorimad: 5aastane miljonär ja Bolti looja

Bolt tegevjuht Markus Villig. Foto: Liis Treimann

Värskes Rikaste TOPis on 35aastaseid ja nooremaid kokku 43. Kõige noorem on 223. kohal asuv 5aastane Sära Saarepera, kelle vara väärtus ulatub 20,8 miljoni euroni. Rikkaim noorte seas on aga Bolti looja Markus Villig.

5aastasele Säraga jagavad noorimate edetabelis 223. kohta 7aastane Säde-Ly Saarepera ja 22aastane Robin-Alexander Saagim-Ratia. Kõigile kolmele kuulub 8,25protsendiline osalus konsolideerimisgrupist Estonian Capital OÜ.

