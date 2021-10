Uudised

Raivo Hein: üks endine poliitik ütles, et peaministrikoht maksab 200 000 eurot

Raivo Hein Foto: Liis Treimann

Ettevõtja ja investor Raivo Hein kritiseeris Äripäeva raadio saates “Kuum tool” poliitikuid ning tunnistas, et üks poliitik pani peaministrikoha hinnasildiks 200 000 eurot.

Muidugi ei saanud saates üle ega ümber sellest, et Hein on taas Äripäeva Rikaste TOPis. Investor ise arvas, et ilmselt aitas ta rikkamate sekka see, et läinud aasta börsikrahh pakkus häid ostukohti. “Odav väljamüük toimus, veri oli tänavatel ja ma investeerisin ikka päris tublisti sellel ajal. Veel on olnud mõningat edukat kinnisvaratehingud ja nipet-näpet siit-sealt veel juurde,” ütles Hein, kes rääkis saates “Kuum tool” veel ka Saaremaa sillast, poliitikast ning hirmust rahaküsijate ees.

