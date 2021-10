Suurettevõtjad maksureformist: ega ta hea pole, aga suurriikidele vastu ei saa

Tööandjate keskliidu juht Arto Aas tõdes, et OECD maksureform halvendab tõenäoliselt Eesti ettevõtluskeskkonda, kuid arvestades Eesti OECD partnerite toetus maksureformile on valitsusel keeruline muudatustele vastu seista. Foto: Andras Kralla / Äripaev

Äripäevaga suhelnud suurettevõtjad nentisid, et kuigi globaalse maksureformi detailidest pole veel palju teada, siis Eestil on väga keeruline sellele vastu seista. Samas on nii ettevõtjate kui ka tööandjate keskliidu hinnangul selge, et reform kohalikku ettevõtluskeskkonda ei paranda.

Eesti suurettevõtetest hakkaks miinimummaks 2019. aasta tulemuste kohaselt kehtima näiteks Tallinkile ja Eesti Energiale, kelle tulemused ületavad OECD reformikavas määratletud 750 miljoni eurost käibekünnist. Samuti ületab sel aastal 750 miljoni eurose käibelävendi Tallinna Kaubamaja Grupp, mille käive jäi eelmisel aastal napilt alla plaanitava lävendi ehk 741 miljoni euro tasemele.

