Laulja Lauri Liiv: loodan, et enam kunagi ei pea suvaliselt valitud korteriomanikud kohtus kogu maja eest vastutama

Eesti parimas renoveeritud kortermajas on paari kuuga juba 4500 eurot elektrilt kokku hoitud

Korteriühistute 2021. aasta edukaim renoveerimisprojekt asub Tallinnas Pääskülas, see on Kalda tn 64 korteriühistu. Kauneim korrusmaja koduümbrus on Tallinnas Lasnamäel – korteriühistu Pallasti 34b – ning parim ühistujuht on Kristi Hannus, kes viis korraga läbi nelja kortermaja tervikrenoveerimise Tartumaal Elva vallas Puhjas.