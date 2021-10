Balti riigid juhivad koroonanakkuse tõusu kogu Ida-Euroopas

Vaktsineerimiskeskus Tartus A. Le Coq spordihoones. Foto: Liis Treimann

Koroonaviiruse nakkuse levik Euroopa Liidu idaosas, eriti Balti riikides, paneb tervishoiusüsteemidele üha suurema surve ja see ajendab riikide valitsusi kehtestama uuesti erinevaid piiranguid.

Rumeenia teatas selle nädala teisipäeval ööpäeva jooksul tuvastatud 561 COVID-19st tingitud surmast ja 18 863 uuest koroonaviiruse juhtumist, mis on suurim sealne päevase nakatumise arv alates pandeemia algusest, kirjutas Leedu rahvusringhääling. Riigis, kus vähem kui 30% täiskasvanud elanikkonnast on täielikult koroonaviiruse vastu vaktsineeritud, on ka üks kõrgemaid COVIDi tõttu suremuse näitajaid inimese kohta. Haiglad on ülekoormatud, kuna nakkusjuhtumite on viimastel nädalatel pidevalt kasvanud ja ka sel nädalal on intensiivraviosakondadesse võetud rekordiliselt palju patsiente.

