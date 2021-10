Kinoomanik: teeme siis veel karmimad piirangud, aga lühemalt!

Kristjan Kongo Coca-Cola Plazas. Foto: Liis Treimann

Forum Cinemase juht ja osanik Kristjan Kongo kuulis täna teatavaks tehtud uutest koroonapiirangutest ajakirjanikult ning avaldas esialgu lootust, et keelud jäävad lühiajaliseks. Kuuldes aga, et negatiivse testiga ei lasta edaspidi kinno koguni 10. jaanuarini, muheles Kongo nukralt.

„Nii et ainukene lootus on see, et vaktsineerimine võtab jalad alla ja saame vähemalt vaktsineerituse määra nii kõrgeks, et inimesed saavad vabalt jälle kinos käia,“ tõdes ta.

