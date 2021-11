Uudised

Raadiohommikus uljas Müür ja üllatav IKEA

Investor Madis Müür. Foto: Liis Treimann

Teisipäevase raadiohommiku käivitab Madis Müür, kes veab kihla Funderbeami indeksi edule. Lisaks vaatame, kuidas ometi IKEA isegi ilma poodideta Eestis nii edukas on, ja loomulikult ei puudu raadiohommikust üks perspektiivne idufirma, kes prominentsetelt Eesti investoritelt äsja raha kaasas.

Madis Müür on valmis kihla vedama, et järgmise 12 kuu jooksul Funderbeami indeks edestab vähemalt 20% OMXT oma ja vähemalt 10% Nasdaqit või S&P 500. Raadiohommikus kuulame ta põhjendusi ja katsume vastu vaielda. Infopanga projektijuht Sigrid Kõiv toob välja kõige huvitavama kahest viimasest aastaraportist: mööblitootjad ja -müüjad ning katusetööd. Stuudiosse tuleb ka Ringo Eco kaasasutaja Janek Balõnski, kes kaasas SuperAngels VC-lt, Martin Villigult, Lauri Meidlalt jt pool miljoni eurot, et käivitada valmistoidu pakendite tagastusplatvorm. Stuudios ajakirjanikud Meelis Mandel ja Martin Johannes Teder.

