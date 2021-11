Varsti see juhtub: Soome uuest tuumajaamast hakkab elektrit tulema

Pilt Olkiluoto 3 ehituse ajast. Foto: Reuters/Scanpix

Soome tuumareaktor Olkiluoto 3, mis esialgsete plaanide järgi pidi käivituma 2009. aastal, hakkab lõpuks elektrit tootma järgmise aasta jaanuaris.

Soome rahvusringhääling Yle kirjutab, et reaktor on plaanis tööle panna jaanuaris ja elektrit hakkaks see võrku andma veebruaris, täisvõimsusel tootmine algaks juunis.

