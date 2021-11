Nortali juht Priit Alamäe räägib saates ka sellest, mis on põhiline probleem Eesti digimajanduse indeksi parandamisel. Foto: Liis Treimann

IT- ja arvutifirmade TOP: keskmise suurusega ettevõtetele muutuvad uued tehnoloogiad liiga kalliks

Äripäeva TOPi saates räägime seekord ITK sektorist. Uute tehnoloogiate ja IT teenuste hinnad on viimasel aastal kasvanud kiiresti. Edasine hinnatõus võib viia olukorrani, kus keskmise suurusega ettevõtete jaoks muutuvad uued tehnoloogiad liiga kalliks ning ettevõtted hakkavad kaotama konkurentsivõimet välisturgudel. ITK ettevõtete jaoks oli aasta väga edukas ja kasv jätkub vääramatult ka järgnevatel aastatel.

Stuudios on IT- ja arvutifirmade TOPi kolmanda ettevõtte Twilio Estonia AS juhatuse liige Siim Viidu, kaheksanda ettevõtte Nortal AS tegevjuht Priit Alamäe ning KPMG müügi- ja äriarendusjuht Marek Mühlberg. Saadet juhib Äripäeva Infopanga analüütik Geret Perv.

