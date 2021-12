Swedbank tunnetab tarbija niigi tugeva kindlustunde kasvu

Eesti tarbija kindlustunne on kasvuteel, mida mõjutavad peamiselt palkade kasv ja suurenev tööjõupuudus, ütles Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla.

Ulla nõustus tarbija tugevast kindlustundest rääkides Swedbanki Eesti peaökonomisti Tõnu Mertsina hiljuti öelduga , mille järgi on inimeste kindlustunne soetada eluase käesoleval kvartalil kerkinud järsult viimase 18 aasta kõrgeimale tasemele. "Samuti on jätkanud tõusu nende kindlustunne suuremate ostude tegemiseks," ütles siis Mertsina. Osalt on selle taga pensionisambast kättesaadav raha, kuid kindlustunnet on lisanud ka majanduse jõuline kasv.