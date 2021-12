Swedbanki tippjuht: kinnisvaras on riskid maandatud

Tarmo Ulla näeb Swedbanki eraisikute panganduse juhina, kuidas kliendid muudavad tarbimisharjumusi ja mis on praegu päevakajalised ostusoovid. Foto: Andras Kralla

Kui esmaspäeval märkis LHV Groupi juht Madis Toomsalu, et näeb kinnisvaraturul ohumärke, siis Swedbanki eraisikute panganduse juhi Tarmo Ulla sõnul on Eesti Pank teinud eelnevalt regulatsioonidega piisavalt hea töö, et riskid maandada.

Ulla rääkis Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis, milliseid trende ja võimalikke teise ohte on märgata, kui vaadata Swedbanki klientide käitumisharjumusi.

