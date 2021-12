Koit Pikaro maffiaprotsessi võtmetunnistajast: ta on hingelt tõeline reetur!

Ettevõtjate suurem huvi turunduse vastu tekitab sektoris tööjõupuudust

Turundusagentuuri Optimist juht Magnus Luzhkov rääkis, et ka reklaamisektoris on tööjõupuudus suurenenud, kuna ettevõtjate suurem huvi on sektorit kasvatanud. Samas võiksid Eesti ettevõtjad Luzhkovi hinnangul olla enesekindlamad ja end julgemalt välismaale reklaamida.

