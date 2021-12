Bill Gates: juba mõne aasta pärast on koosolekud metaversumis

Microsofti asutaja Bill Gates kirjutas aastat kokku võtvas blogipostituses, et koroonapandeemia on muutnud oluliselt meie tööharjumusi ning ennustas, et kodukontori tõttu on üha enam inimesi metaversumis.

