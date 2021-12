Sõnajalad jäid kohtus konkurentsiametile Enefit Greeni asjus lõplikult alla

Oma tuuliku katusel 122 meetri kõrgusel istuvad vennad Andres (vasakul) ja Oleg Sõnajalg. Foto: Andres Haabu

Riigikohus ei võtnud menetlusse vendade Sõnajalgade ettevõtete kassatsioonikaebust, mis püüdis vaidlustada konkurentsiameti paari aasta tagust otsust anda Enefit Green AS ja Nelja Energia ASile koondumiseks loa.

Lugu sai alguse 2018. aastal, mil konkurentsiamet otsustas anda Enefit Greenile loa omandada valitsev mõju Nelja Energia AS-i üle. Diili nimetati sajandi suurimaks energituru tehinguks. Vennad Sõnajalad vaidlustasid oma ettevõtetega ELEON AS, AS Eesti Elekter, Eurowind OÜ, Vaivara Tuulepark OÜ, Roheline Elekter AS, AiduTuulepark OÜ, Audru Tuulepark OÜ ja Estwind Energy OÜ konkurentsiameti otsuse esmalt Tallinna halduskohtusse.

