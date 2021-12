Uudised

Äripäev

20. detsember kell 14:52 Jaga lugu:







Raadiohommikus: värskest tehingust ja värskest prognoosist

Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik avab hommikuprogrammis majandusprognoosi sisu. Foto: Raul Mee

Teisipäevases Äripäeva raadiohommikus räägime keskpanga värskest majandusprognoosist, uurime värske finantssektori tehingu tagamaid ja arutame andmekaitse teemadel.

Stuudiosse tulevad Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik, Eesti juurtega fintech'i Monese juht ja asutaja Norris Koppel ning andmekaitse ekspert Risto Hübner advokaadibüroost Nordx Legal. Hommikuprogrammi juhivad ajakirjanikud Janno Riispapp ja Rivo Sarapik.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Saates on külaliste rollis investor Toomase meeskond ehk Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanikud Juhan Lang, Anu Lill, Simo Sepp ja Jaan Martin Raik, keda intervjueerib aasta investor Kristi Saare. Börsitoimetuse liikmed räägivad enda portfellidest ning sellest, kuidas neil on tootluse poolest läinud võrreldes Toomase enda portfelliga, mida samuti hallatakse. Veel on teemaks viimase aja sündmused börsidel ning puudutamata ei jää ka IPOdroomi uudised.

13.00–14.00 "Cleantech". Aasta viimases keskkonnasaates vaatame tagasi aasta olulisematele teemadele, lahendustele ning küsimustele. Teemasid on avamas Erki Ani Cleantech Estoniast ning Priit Lepasepp Sunlyst.

Arutame, kas turul on olemas või tulemas lahendusi, kuidas väikeinvestor saaks oma finantse paigutada otse rohelistesse idufirmadesse. Lisaks tuleb jutuks, kui palju võimalusi loob energiakriis valdkonnas innovatsiooni loomiseks ning kas IPOde laine Balti börsil näitab, et inimestel on palju vaba raha, mida saaks muu hulgas ka rohetehnoloogiasse paigutada. Räägime ka, kuidas hoida Eestis loodud intellektuaalset omandit siin, ja tagada, et idufirmad ära ei koliks.

Saadet toetavad Cleantech Estonia ning Sunly OÜ, saatejuht on Mart Valner.

15.00–16.00 "Võitjate põlvkonnad". Saates on sel korral külas Mainori grupi juhatuse liikmed ning pereettevõtjad Guido ja Sten Pärnits. Saatesarja neljandas osas räägime lähemalt ettevõtte ajaloost ning laste kaasamisest, otsime koos vastuseid küsimustele, mis on eduka pereettevõtte valem ning kuidas erineb pereettevõtte juhtimisstrateegia tavaäri omast. Saadet juhib Margret Kanniste.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit