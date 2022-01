Prokuratuur süüdistab Pärnu linnaettevõtte endiseid töötajaid vara omastamises

Nafta hind on enne OPEC+ kohtumist tõusmas

Nafta hinnad on täna enne OPEC+ kohtumist tõusmas. Oodatakse, et naftakartell jääb oma praeguse plaani juurde, mille kohaselt suurendatakse tootmist veebruaris, sest omikrontüvel on tõenäoliselt naftanõudlusele piiratud mõju, vahendab Reuters.

