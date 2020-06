Prügiveo hankevaidlus sai lõpliku kohtuotsuse

Prügikasti tühjendamine. Foto: Andras Kralla

Teist korda ringkonnakohtusse jõudnud vaidluses Viimsi valla jäätmeveo hanke üle otsustas kohus, et edukaks pakkujaks valitud Tallinna linnale kuuluval ASil Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus (TJT) ei ole vallas kogutud jäätmete käitlemise pealt kohustust maksta saastetasu.

Ringkonnakohtu hinnangul on TJT usutavalt põhjendanud, et ta on oma pakkumuse maksumuse kujundamisel arvestanud muu hulgas kavatsusega pöörata rohkem tähelepanu sellele, et tagada Viimsi vallast kogutavate segaolmejäätmete võimalikult hea kvaliteet, et neid saaks täies ulatuses või vähemasti sellele väga lähedasel määral taaskasutada.