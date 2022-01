KPMG Balticsi auditi teenuste juht Indrek Alliksaar ning Ernst & Young Balticu üks juhtidest Erki Usin.

Audiitorite TOP: tööjõukulude kasv pani audiitorid efektiivsemalt tööle

Seekord on Äripäeva TOPi saates audiitorite TOPi esimeseks tulnud KPMG Baltics auditi teenuste juht Indrek Alliksaar ning Ernst & Young Baltic üks juhtidest Erki Usin. Audiitorbüroode seis on üsna sarnane advokaadibüroodega: tehnoloogiasektor meelitab kallilt koolitatud tööjõudu kõrgema palgaga lihtsalt ära. Indrek Alliksaare hinnangul võib töötajate puudus ühel hetkel teha audiitorteenuse hinnaga sama, nagu on juhtunud elektri hinnaga.

Erki Usin ütleb, et viimase viie aasta areng sektoris on olnud kiirem kui viimase 50 aasta areng. Audiitorite töömaht on kasvanud, ent tegelik tunnihind on jäänud üsna samale tasemele.

